الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مسناً فلسطينياً ونجله في القدس

متابعات – فجر :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، اليوم مسناً فلسطينياً ونجله من حارة باب حطة الملاصقة بالمسجد الأقصى المبارك، وأعتدت عليهما بصورة وحشية قبل أن تعتقلهما وتقتادهما إلى مركز تحقيق في القدس المحتلة .

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن هذا اعتداء على المسن ونجله من قبل قوات الاحتلال أثار غضب عدد من الفلسطينيين كانوا يتواجدون في المكان ووقعت مشادات كلامية كادت تتحول إلى مواجهات.في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا من أمام باب الناظر “المجلس” من أبواب المسجد الأقصى، واقتادته الى مركزٍ تابعٍ لها في القدس القديمة.