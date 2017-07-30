براين رويز يكمل نصاب أجانب الأهلي

مازن الشهري -فجر – الرياض :

اتفقت إدارة النادي الأهلي مع الكوستاريكي براين رويز قادماً من نادي سبورتنيغ لشبونة البرتغالي لمدة موسمين ليكمل عقد اللاعبين الأجانب الستة المحترفين، ومن المتوقع أن يتم الإعلام خلال اليومين القادمين بعد إرسال الضمانات البنكية ورجوع اللاعب من سفره لدولة المغرب، ولعب البرازيلي برونو سيزار لاعب النادي الأهلي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي دوراً هاماً في موافقة اللاعب لخوض تجربة جديدة في جدة

من جهة أخرى بدأ ثلاثي المنتخب أيمن الخليف وعلي الأسمري وحمدان الشمراني إضافة إلى النيجيري أبوابونا تدريباتهم على ملعب النادي تحت إشراف مدرب اللياقة .