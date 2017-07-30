بالصور.. “المبارك” يُدشن عدة مشاريع تحسينه بمستشفى “وادي الدواسر”

متابعات – العلاقات العامة :( تصوير-محمد آل مسحل)

دشّن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، عددً من المشاريع التطويرية والتحسينة في مرحلتها الثانية بمستشفى وادي الدواسر العام، وذلك حسب الخطة الشاملة للعام الحالي.

وافتتح “المبارك” قسم إدارة الجودة وسلامة المرضى، وقسم العيادات الخارجية وقسم المختبر وبنك الدم، بمشاركة مدير مستشفى محافظة السليل الدكتور سعد عايض آل وديان، ومدراء الإدارات والأقسام بالمستشفى.

وأوضح مدير المستشفى الاختصاصي فهد بن محمد الممخور، بأن مشاريع التحسين الأخيرة، تُعد من أهم المشاريع المباشرة لخدمة المرضى إذ تسهم في تسهيل إجراءات العمل وتقليص وقت الانتظار لمراجعي العيادات، بالإضافة لمشروع تحسين أماكن الأنتظار بكافة الأقسام.

وأشار “الممخور”، إلى أن المشاريع المدشنه تأتي ضمن برنامج التحول الوطني وفقاً لتوجه مقام الوزارة وتتماشي مع رؤية المملكة 2030، وشملت إدارة الجودة وسلامة المرضى وقسم المختبر وبنك الدم، الذي يغطي محافظتي وادي الدواسر والسليل والمراكز التابعة.

ولفت، إلى أن محافظ وادي الدواسر، دشن إلكترونياً قاعة التدريب والتعليم المستمر، وقسم التثقيف الصحي، والصالة الترفيهية الحديثة بقسم الأطفال والتي تحتوى على شاشة عرض للتسلية ووسائل اللعاب وصور جميلة، حيث وقف ميدانياً على ما تم إنجازه.

وأضاف “الممخور”، بأن المحافظ قام بجولة على أقسام التنويم وزار المرضى وناقشهم عن الخدمات المقدمة لهم وعن احتياجهم، الذي بدورهم شكروا له هذه الزيارة ومثمنين جهود العاملين بالمستشفى على ما يقدمونه من خدمات صحية خلال تواجدهم.

وقبل نهاية الزيارة، قدمت إدارة المستشفى شكرها وتقديرها لمحافظ وادي الدواسر على تشريفه وافتتاح المرحلة الثانية من مشاريع التحسين والتطوير، فيما كرّمت زميلهم السابق مدير مستشفى محافظة السليل الدكتور سعد آل وديان، نظير جهوده المبذولة قبل تعيينه مؤخراً وتكليفه مديراً لمستشفى السليل.