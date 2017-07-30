وفاة وإصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب مروع بمنطقة الباحة

متابعات – فجر :

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني،اليوم الاثنين، أنه ورد بلاغاً يفيد بوقوع حادث إنقلاب بالطريق المؤدي من نزول الحجير بيضان إلى الباحة. وأضاف الزهراني؛ أنه تم توجيه فرقتين إسعافية والقيادة الميدانية حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد عدة إصابات بالموقع ، وعند الوصول إلى الموقع تمت مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافية ، واتضح بوجود أربع اصابات ، منها حالتين وفاة وإصابة ثالثة خطرة، و رابعة

إصابة متوسطة ، مؤكداً أنهُ تم التعامل مع الإصابات اسعافياً ونقلها الى مستشفى الملك فهد العام .وأشاد الزهراني بدور الدفاع المدني ودوريات المرور والدوريات الامنية .