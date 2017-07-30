الشباب يفترس الوطني في إفتتاحية تبوك

فيصل الخليل – فجر – الرياض:

انطلقت بطولة تبوك الدولية اليوم بلقاء جمع بين الشباب وصاحب الأرض والجمهور فريق الوطني والذي إنتهاء اللقاء بفوز شبابي بأربعة أهداف لهدفين، دخل الشباب الشوط الأول باحثاً عن التقدم وتحقق له مراده مبكراً وذلك عن طريق اللاعب رخي الشمري في الدقيقة العاشرة بعد ذلك استحوذ الشباب على مجريات الشوط الأول دون خطورة تذكر ومع إقتراب نهاية الشوط استطاع مدافع الشباب جمعان الدوسري إحراز الهدف الثاني للشباب بعدها أطلق الحكم خالد صلوي نهاية الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين دون رد

مع إنطلاق الشوط الثاني تحسن مستوى فريق الوطني والذي إستطاع أن يقلص الفارق عن طريق مهاجمه نيكولا مما رفع وتيرت اللقاء وزاد الضغط الوطناوي لتحقيق التعادل وكان لهم ذلك في الدقيقة70 عن طريق هارون حمزه بعد ذلك أدخل الجابر نجم خط الوسط أحمد عطيف والذي وضع بصمته في الدقيقة 81 بهدف ثالث بتسديده رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الوطني هذا الهدف جعل الوطني يفتح الملعب بحثاً عن التعادل ومع هذا البحث فاجئ الشبابيين الفريق الوطناوي بهدف رابع في الرمق الأخير عن طريق لاعبه وليد الحزام وبعد هذا الهدف أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الشباب بأربعة أهداف لهدفين.