الطيران الحربي اللبناني ينفذ غارات على مواقع لتنظيم “داعش” قرب بلدة القاع

متابعات – فجر :

افادت “الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام” ان طائرة تابعة لسلاح الجو اللبناني من نوع “سيسنا” قصفت اليوم اهدافا لتنظيم”داعش” في جرود رأس بعلبك والقاع شمال شرق لبنان ب 5 صواريخ جو – ارض.