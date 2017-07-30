الهند.. إجلاء أكثر من مليوني بسبب الفيضانات

متابعات – فجر :

أجلت السلطات الهندية أكثر من مليوني شخص بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تضرب النصف الشمالي من البلاد. وصرح المتحدث باسم القوات الوطنية الهندية بأن هناك توقعات أن تشهد الأيام المقبلة حدوث فيضانات في أربع ولايات هندية هي: كجرات وبهار والبنغال وأوتار براديش. وأوضح المتحدث أن هناك ما يزيد عن مليون شخص تم إجلاؤهم من ولايتي كجرات وراجستان، غربي البلاد، ومليون آخر من الولايات الواقعة شمالي الهند خاصة آسام، ونحو 10 آلاف من البنغال شرقاً، والتي مازال الوضع فيها تحت السيطرة ولم تحدث أضرار مادية جسيمة. وأبرز أن الوضع يتحسن في معظم أنحاء البلاد باستثناء ولايتي البنغال وأوديشا. وتشهد الهند تداعيات الرياح الموسمية التي تهب سنوياً بين يوليو وأغسطس ، وتتسبب في تساقط أمطار غزيرة ومظاهر مناخية أخرى تمتد عادة حتى شهر سبتمبر ، ومنذ بدء موسم الأمطار في الهند لقي قرابة 50 شخصاً حتفهم وتضرر نحو مليوني فرد آخرين.