مجلس الوزراء الكويتي يُشيد بدور خادم الحرمين الذي أثمر عن إلغاء القيود المفروضة على المصلين بالمسجد الأقصى

متابعات _فجر

أشاد مجلس الوزراء بدولة الكويت بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي أثمر عن إلغاء القيود المفروضة على المصلين بالمسجد الأقصى المبارك ، مشيدًا بصمود الفلسطينيين ومرابطتهم لنصرة المسجد الأقصى والدفاع عن المقدسات الإسلامية .

وأعرب المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لإطلاق مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية صاروخًا بالستيًا باتجاه منطقة مكة المكرمة .

وأكد أن تكرار المحاولة في استهداف منطقة مكة المكرمة للمرة الثانية يُعد إمعانًا بالاعتداء على مشاعر المسلمين واستخفافًا بالمقدسات ويؤكد من جديد إصرار تلك المليشيا على استهداف الأماكن المقدسة وحجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة التي يُفد فيها الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وتبرهن على عدم جديتهم في الاستجابة إلى الجهود الدولية التي تُبذل لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية .

ونوه مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لخدمة الأماكن المقدسة والمسلمين من الحجاج والمعتمرين .

كما أعرب كذلك عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بمحافظة القطيف وأدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين ، مؤكدًا وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه .

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