مرشحة مصر لليونسكو توجه الشكر للمملكة على دعم ترشحها لمنصب مدير عام المنظمة

متابعات _فجر

توجهت مرشحة مصر وأفريقيا لمنصب المدير العام لليونسكو مشيرة خطاب اليوم بالشكر للمملكة العربية السعودية على تأييدها ودعمها ترشح المسئولة المصرية للمنصب.

كما توجهت المرشحة المصرية أيضا في تصريح لها اليوم، بالشكر لمسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على إعلان تأييدهم لترشحها.

وقالت: “إن هذا التأييد المقرون بتأكيدات على أعلى المستويات بتقديم كل المساهمات الممكنة لدعم الترشح والترويج له، إنما يعبر عن تنامي الثقة في فرص مصر لنيل المنصب رغم صعوبة المنافسة، لاسيما في ضوء الالتفاف الأفريقي غير المسبوق وراء هذا الترشح”.

من جانبه، قال مدير الحملة الانتخابية السفير محمد العرابي، إن المندوب الدائم السعودي لدى اليونسكو التقى مرشحة القارة الأفريقية وبعض من مستشاريها تم خلاله، الاتفاق على خطة الترويج المشتركة للترشح في الفترة المقبلة والإسهامات التي ستقدمها المملكة في هذا الشأن.

ووجه العرابي الشكر للمملكة العربية السعودية وللمندوب الدائم للمملكة على الروح الطيبة وعلى كل الأفكار البناءة التي طرحت لدعم الترشح، واعتبار المملكة أن الترشح المصري ترشيحاً سعودياً، كما وجه الشكر للإمارات والبحرين وكل الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي على حماسهم الشديد لدعم الترشيح وللترويج المشترك له.

وقال العرابي إن المملكة والإمارات والبحرين لديهم علاقات وثيقة بعدد كبير من الدول أعضاء المجلس التنفيذي ومساهمتهم في الترويج للترشيح المصري يمثل إضافة وسند مهم للغاية للحملة الانتخابية.

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