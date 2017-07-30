14.8 مليار ريال إجمالي طلبات قضاء التنفيذ في 11 يوماً لأعمال المحاكم وكتابات العدل

متابعات _فجر

كشف التقرير البياني لأعمال المحاكم وكتابات العدل لشهر شوال الماضي، أن إجمالي طلبات التنفيذ التي صدرت أوامر بشأنها بلغت 14.8 مليار ريال، وذلك عن فترة 11 يوم عمل فقط .

ويتضمن التقرير البياني الشهري لأعمال الجهات التابعة لوزارة العدل، 5 مؤشرات رئيسة؛ تعكس حجم العمل الإجمالي في محاكم الدرجة الأولى لناحية حجم القضايا والطلبات الواردة إليها والأحكام الصادرة منها، بالإضافة إلى عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة عن المحاكم، وطلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة، وكذلك حجم التوثيق في كتابات العدل.

وبلغ إجمالي القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال 50340 قضية وطلبا، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 24363 حكما، أما عقود النكاح خلال شهر شوال فبلغت 12751 عقد نكاح، وصكوك الطلاق 3647 صك طلاق.

واستقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ 28671 طلب تنفيذ خلال أيام العمل الرسمي في شهر شوال، وبلغ إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ 14875346948 ريالاً، بينما بلغ إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل 130517 عملية.

وحرصاً من وزارة العدل على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي، أطلقت الوزارة “التقرير البياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل”، متضمناً مؤشرات الأداء في المؤسسات العدلية على مستوى جميع مناطق المملكة.

ويرصد التقرير البيانات من جميع المصادر العدلية المختلفة بحيث يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، وتوفير مصدر أساسي للمعلومات الموثوقة والمتكاملة للجهات الخارجية والبحثية.

وتستهدف الوزارة من التقرير توفير مؤشرات أداء كمية وعلمية لخدمة أهداف وتوجهات الوزارة، ومتابعة إنجاز أعمال كل المرافق العدلية إلكترونيا؛ بهدف رصد واقع العمل في الوزارة وجميع المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل بطريقة علمية موثقة، والاعتماد دوما على المعلومات والأرقام لاتخاذ القرار، كما تستهدف الوزارة من التقرير إتاحة البيانات الإحصائية للعموم بعد تطويرها، تعزيزاً للشفافية ونشراً للثقافة العدلية.