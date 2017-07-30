اجتماع بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لمتابعة تدابير السلامة

متابعات-فجر:

استكمالا لمتابعة تدابير السلامة ومتطلباتها واعمال الإطفاء والتدخل في الحوادث بالمشاريع التطويرية بالعاصمة المقدسة، تم صباح اليوم الاثنين، عقد اجتماع بمقر الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي و مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المكلف العميد محمد مبارك القرشي مع عدد من تلك المشاريع والمنشات حضره عدد من المختصين في الدفاع المدني ومسؤولي السلامة في المنشأت.

كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على خطة العمل لاعمال إدارات السلامة والاطفاء بتلك المنشات والية متابعة جوانب الوقاية والتدخل في حالات الحوادث بما يحقق مستوى أداء كفء وفاعل وضمان تنفيذ إجراءات عمل منظمة تهدف لرفع مستوى السلامة بما في ذلك اي مواقع تحت التشييد.

وقد تضمن الإجتماع تبادل النقاش حول الخطط العامة وإجراءات العمل والتفتيش والمتابعة لمنظومة السلامة وجوانب التأهيل والتدريب والمتابعة وتنفيذ خطط الاخلاء من قبل ادارات تلك المنشآت وتعد تلك الاجتماعات ضمن خطة متابعة مجدولة تنفذها مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة للمنشأت استعدادا لموسم الحج لهذا العام والتي تهدف للوصول لأفضل درجات السلامة لحجاج وزائري بيت الله الحرام.