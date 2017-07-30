شرطة الرياض :القبض على جناة قاموا بإستخدام الدراجات النارية في عمليات “نشل”

متابعات-فجر:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الامنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة و سلب ما بحوزتهم من أموال و متعلقات شخصية ، ونشل هواتفهم المحمولة بإستخدام الدرجات النارية، فقد عملت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على رصد و تحليل البلاغات ذات الصله المقيدة لدى مراكز الشرط و مقارنة الأسلوب الاجرامي للجناة.

وبناءً على المعلومات المتاحه فقد تم تشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءه لدراسة تلك البلاغات و تتبعها للايقاع بمرتكبيها.

وقد خلٌصت الجهود إلى تحديد الاشتباه في ثلاثة أشخاص أشارت الدلائل إلى تورطهم بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات.

وبتركيز البحث عنهم تكللت الجهود – بتوفيق من الله – عن ضبطهم و تعرف المجني عليهم على الجناة فورا، وبمناقشتهم أقروا مجتمعين بالتورط بارتكاب 101 جريمة سلب و نشل متنوعة في عدد من احياء العاصمة الرياض ، و تطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط ، موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه .