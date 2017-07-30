17780 متبرعًا بالدم في القصيم العام الماضي

واس-فجر

استقبلت أقسام المختبرات وبنوك الدم في مستشفيات منطقة القصيم خلال عام 2016 م, (17780) متبرعًا بالدم في جميع فصائل الدم .

ووفقاً للإحصائيات فقد كان قسم المختبرات وبنوك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي الأكثر استقبالا للمتبرعين، حيث بلغ عدد المتبرعين في مستشفى الملك فهد التخصصي (7234) متبرعًا، وفي مستشفى الولادة والأطفال بلغ (3467) متبرعًا ، بينما بلغ عدد المتبرعين في مستشفى البكيرية العام ( 1076) متبرعًا ، وفي مستشفى المذنب العام ( 1115) متبرعًا، و (2520) متبرعًا بمستشفى الرس العام، وبلغ عدد المتبرعين بالدم في مستشفى الملك سعود ( 2377) متبرعًا .