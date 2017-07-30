أعراض وأنواع ” التسمم الغذائي” وكيفية الوقاية منه

متابعات – فجر :

نظرا لأهمية التعرف على هذا المرض الذي يحدث نتيجة التعرض لأسباب التسمم الغذائي و التي يمكن الوقاية منها وتجنب أعراضه. انواع التسمم الغذائي: 1- التسمم الغذائي الميكروبي: وتسبِّبه كائنات دقيقة (بكتيريا – فيروسات – فطريات – طفيليات) عن طريق السموم التي تفرزها هذه الجراثيم في الأغذية أو داخل الجهاز الهضمي للإنسان، أو نتيجة تكاثر هذه الجراثيم في الأطعمة. 2- التسمم الغذائي الكيميائي: ويكون بواسطة المعادن الثقيلة (الزئبق – الرصاص) أو بواسطة المبيدات الحشرية المستعملة في رشِّ الفواكه والخضراوات، أو بواسطة تلوث الطعام نتيجة رش المبيدات الحشرية بالمنزل، أو بواسطة المنظِّفات المنزلية والأدوية، كما يسبِّب تفاعل الأواني مع المواد الغذائية المحفوظة بها كالمعلبات وأواني الطبخ النحاسية بعضاً من أنواع التسمم الغذائي الكيميائي. 3- التسمم الغذائي الطبيعي: التسمم الغذائي الطبيعي قد يحدث من تناول بعض الأحياء البحرية أو النباتية الغير طازجة أو المنتهية الصلاحية. أعراض التسمم الغذائي: تختلف الأعراض التي قد تبدو على المُصاب بالتسمم الغذائي تبعاً للحالة الصحية للشخص وعمره، وتبعاً أيضاً للسبب في تلوث الطعام. – الغثيان والرغبة في القيء. – القيء (الترجيع). – إسهال. – ألم في البطن. – تقلصات مُؤلمة في المعدة. – فقد الشهية للأكل. – الشعور بالإعياء والتعب. – ارتفاع حرارة الجسم.