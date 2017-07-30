بلدية بحر أبو سكينه تنفذ جولات تفتيشية وتغلق 15 محلاً مخالفاً

واس – فجر :

نفذت بلدية مركز بحر أبوسكينه التابع لمحايل ممثلة بقسم صحة البيئة جولات تفتيشية على المطاعم والبوفيهات والمتاجر والمخابز، وذلك من أجل التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لتلك المحلات .ورصدت الفرق الرقابية العديد من المخالفات أبرزها سوء النظافة العامة للمحل والنظافة الشخصية للعاملين وسوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها، كما صادرت الفرق كميات من المعجنات والحلويات, وتم تطبيق اللوائح والأنظمة حسب لائحة الغرامات الجزاءات بحق المخالفين .

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد مرزن أن جولات الرقابة الصحية شملت 25 محلاً ، أسفرت عن إغلاق 15 محلا منها 12 بقالة ، و3 بوفيهات ، مؤكدا حرص البلدية على تكثيف الجولات الرقابية خاصة على المطاعم والبوفيهات المنتشرة في المركز, للحصول على بيئة صحية سليمة ، وللحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .وأهاب رئيس البلدية بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي على الرقم 940 .