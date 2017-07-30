6 قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو

متابعات – فجر :

قتل 6 أشخاص وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء في تفجير إرهابي استهدف بسيارة مفخخة نقطة شرطة بطريق مكة بالعاصمة الصومالية مقديشو. وقال ضابط شرطة صومالي في وقت سابق إن الانفجار جاء عن طريق سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو وتوقع ارتفاع المحصلة النهائية. وقالت الشرطة الصومالية إن الانفجار وقع على طريق مكة المكرمة المزدحم. بينما قال شاهد عيان إن الانفجار تبعه سُحُب كثيفة من الدخان الذي تصاعد للسماء. ولم يتضح بعدُ المسؤول عن هذا الانفجار. ودانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي. وأعرب الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين عن استيائه الشديد لهذا الهجوم الغادر الذي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الصومال مقدما مواساته للحكومة الصومالية وتعازيه لأُسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. وأكد الأمين العام دعم المنظمة لحكومة الصومال في جهودها لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في البلاد بما يخدم مصالح الشعب الصومالي.