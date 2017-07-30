مقتل وإصابة 9 من عناصر الجيش الليبي جنوب مدينة درنة

متابعات – فجر :

قتل خمسة عناصر من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، أمس الأحد، في هجوم لمسلحين شرقي ليبيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية أعلنت الوكالة إن المجموعات الإرهابية استهدفت ثلاث نقاط تابعة للجيش الوطني جنوبي مدينة درنة شرقي البلاد.كما أصيب أربعة من عناصر الجيش الوطني الليبي في الهجوم الذي شنه ما يسمى “مجلس شورى درنة الإسلامي”.وتشن قوات حفتر حملة ضد الجماعات المسلحة كما تسعى إلى السيطرة على مدينة درنة من أيدي “مجلس شورى درنة”، المؤلف من العديد من الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة.وتُعرف مدينة درنة بأنها معقل للارهابيين حتى قبل الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.