“شرطة الجوف”: العثور على مفقودين بمنطقة صحراوية أحدهما متوفي

متابعات – فجر :

لقي مواطن في العقد الثاني مصرعه، عقب فقدانه وآخر في منطقة المعي الصحراوية، جنوب شرق قرية أبو عجرم بمحافظة دومة الجندل في الجوف.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بفقدان اثنين بعد خروجهما للتنزه يوم الخميس الماضي، موضحًا أنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة دورية من الدفاع المدني، ليتم الانتقال إلى المنطقة الصحراوية المحتمل توجههما لها، أمس الأحد، حيث تم العثور على أحد المفقودين ليتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.وبالنسبة إلى الآخر، أوضح أنه بعد مواصلة البحث وتتبع الأثر تم العثور عليه متوفى، لافتًا إلى أنه لم يلاحظ عليه آثار عنف.ولفت إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة الموتى في مستشفى محافظة الجندل، وتم إشعار النيابة العامة.