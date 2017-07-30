مقتل العشرات من عناصر تنظيم “داعش” خلال مواجهات مع الجيش العراقي

متابعات – فجر :

أعلنت مصادر أمنية عراقية عن مقتل 24 مقاتلاً على الأقل من تنظيم داعش، بالإضافة لإصابة آخرين بجروح خلال عمليات قصف وقعت، أمس الأحد، شمال وغربي البلاد. وقال مصدر أمني بمدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، غربي العاصمة بغداد، إن 15 إرهابياً قتلوا، بينما أصيب آخرون بجروح خلال عملية عسكرية عراقية بدعم من طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وذكر المصدر أن العمليات أسفرت عن تدمير خمس سيارات مفخخة ومخزن للأسلحة والعتاد، فضلاً عن أحد معاقل الجماعات المتشددة. وعلى جانب آخر، قال مصدر أمني بمدينة كركوك، التي تبعد 250 كلم عن شمال بغداد، إن طائرات التحالف الدولي قصفت عدة مواقع تابعة لداعش غربي المدينة. كما أسفرت عمليات القصف عن مقتل تسعة إرهابيين وتدمير عدة شاحنات بالإضافة إلى معقل لهم بالمنطقة.