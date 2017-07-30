الهلال يعود من النمسا بلا انتصار

منصور الشمري – فجر – الرياض :

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف أمام فريق إيتيمز التركي في اخر مباريته الودية علمآ لم ينتصر الهلال في أي مباراة ودية ولقد تعادل بالمباراة الماضية امام الفريق الايطالي الذي انتهت بالتعادل 1-1 إطار معسكر الزعيم الخارجي المقام حالياً بالنمسا استعداداً لانطلاق منافسات الموسم المقبل

وسجل للهلال هدف التقدم الوحيد مساء اليوم الأوروغواياني نيكولاس ميليسي في الدقيقة 25 من عمر المباراة الودية الأخيرة للزعيم امام إيتيمز التركي ضمن معسكره الخارجي قبل العودة للرياض استعداداً لمنافسات الموسم المقبل 2017-2018

ودخل الهلال المباراة الودية بقائمة ضمت عبد الله المعيوف اسامة هوساوي، عبد الله الحافظ، ياسر الشهراني

محمد البريك، عبدالله عطيف، نيكولاس ميليسي

سلمان الفرج ، نواف العابد، كارلوس إدواردو

عمر خريبين

ومع بداية الشوط الثاني دخل بتشكيلة مكونة من

علي الحبسي ، محمد البريك ، محمد جحفلي ، علي آل بليهي ، ياسر الشهراني ، عبدالله عطيف ، سلمان الفرج ، سالم الدوسري ، نواف العابد ، كارلوس ادواردو

والمحترف الأوروغواياني ماتياس بريتوس مهاجم وحيداًو زج المدرب رامون دياز باللاعبين المتبقين في دكة البدلاء في منتصف الشوط الثاني : محمد الشلهوب ، ياسر القحطاني ، عبدالله الزوري فيصل درويش ، عبدالملك الخيبري ، مختار فلاته ذكر أن الهلال سيعود من المعسكر إلى العاصمة الرياض صباح غداً الاثنين.