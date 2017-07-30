نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري

واس – فجر :
التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر .
وشهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .
واس – فجر :
التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر .
وشهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .
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