أولمبي الهلال يلحق بالنصر ويخرج من البطولة العربية

‏منصور الشهري – الرياض – فجر :

خسر فريق الهلال الأولمبي خسارته الاولى في البطولة العربية من نظيره الترجي التونسي 2-3 في الجولة الاخيرة للمجموعة الثالثة

وتقدم اولآ الترجي التونسي عن طريق فريد الماطري من كرة راسية في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول

قبل أن يعدل مهاجم الهلال عبدالرحمن اليامي بعد أستغل عرضية من نايف كريري ليحولها في مرمى الترجي ليسجل هدف التعادل الاول للهلال في الدقيقة 49

وبعدها بتسع دقائق أضاف فريق الترجي عن طريق هيثم الجويني الهدف الثاني في الدقيقة 58

قبل أن ينجح فهد الرشيدي عند الدقيقة 60 من تعديل النتيجة ومن مجهود فردي رائع بعد ما راوغ مدافعين الترجي وضعها في زاوية صعبة على حارس الترجي

و أخيرآ أضاف الهدف الأخير غيلان الشعلالي في الدقيقة 74 هدف فريق الترجي الثالث بعد متابعة الكرة من داخل منطقة الجزاء بعد ما ارتطمت بالقائم

شهدت المباراة في الدقيقة 90 طرد كابتن و مهاجم فريق الترجي هيثم الجويني نظرآ تحايله على الحكم للحصول على ضربة جزاء .