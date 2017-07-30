وزير الخارجية : طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب

واس-فجر:

عدّ معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة العربية السعودية.

وقال الجبير في تصريح لقناتي “العربية” و”الحدث” على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة: “نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة”.

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد اجتماعهم اليوم في المنامة قال معاليه: “إن تاريخ المملكة واضح في تسهيل وصول الحجاج”.

وعد وزير الخارجية قرار قطر بمنع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجاج القطريين، مبدياً ترحيب المملكة بهم، مؤكدًا أن المملكة تبذل جهودا كبيرة في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين.