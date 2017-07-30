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وزراء خارجية الدول الأربع يؤكدون على المبادئ الـ6 لاجتماع القاهرة وأهمية استجابة قطر للمطالب الـ13

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