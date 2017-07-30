زيدان :بدأنا المباراة بشكل سيء وأهدرنا كرات سهلة

متابعات-فجر:

عقد المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان عقب المباراة ضد برشلونة، مؤتمراً صحافياً في ملعب هارد روك في ميامي قال فيه: “بدأنا المباراة بشكل سيء جداً. سجّلوا هدفين في ست أو سبع دقائق وذلك بسبب التركيز، ليس أي شيء آخر سوى ذلك. بعد ذلك، دخلنا أجواء المباراة بشكل أفضل، لعبنا بأسلوبنا وحصلنا على لحظات جيدة. لكن بشكل عام، لا يمكننا القول انها كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا”.

“لم نخفِ شيئاً. عندما خرجنا إلى الميدان حاولنا اللعب جيداً. سنواجه برشلونة مجدداً بعد أيام، لكن مباراة اليوم كان لها وجهان: بدأنا بشكل سيء ثم دخلنا أجواء المباراة، وبعد ذلك أهدرنا فرصاً كثيرة منها عدد كبير من الكرات السهلة، وهذا ليس أسلوبنا”.

العمل

“نحن في الموسم التحضيري، لم نكن نتوقع هذه النتائج، لكن ذلك لن يغيّر شيئاً. المهم ان نكون مستعدين لمباراة الثامن من شهر أغسطس المقبل. رأيت أموراً جيدة وأخرى سيئة في الفريق. علينا التحلي بالصبر، العمل والاستعداد لمباراة كأس السوبر الأوروبي. لا آبه بالهزيمة، هي موجعة دائمة ولا نحب الهزائم، لكن هذا ليس الأمر المهم اليوم، علينا أن نقوم بالأمور بصورة أفضل وتغيير بعض الأشياء”.

كأس السوبر

“سنكون مستعدين، عملنا بشكل جيد حتى اللحظة وقمنا بجميع الخطوات التي رسمناها. سنتوجه إلى شيكاغو لخوض مباراتنا الأخيرة وسنفكّر بعد ذلك بكأس السوبر. ربما لم يكن واضحاً كفاية في المباريات الثلاث التي لعبناها، لكننا في الواقع قمنا بأمور جيدة. بكل الأحوال، النتائج هي القضية الأساسية ولم نكن على المستوى في هذا الجانب”.