مركز الملك سلمان للإغاثة يخصص 75 مليون دولار لعلاج الكوليرا في اليمن

متابعات_فجر

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية مع منظمة اليونيسيف اليوم الأحد ، في مقر المركز بالرياض مذكرة تفاهم لتخصيص مبلغ 75 مليون دولار الذي وجه به نائب الملك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسد جميع الاحتياجات لعلاج تفشي وباء مرض الكوليرا باليمن.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله بن عبد العزيز الربيعة في مؤتمر صحفي اليوم بمقر المركز إنه انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الشعب اليمني الشقيق يبادر المركز في تقديم كافة اشكال الدعم المادي والعيني من غذاء ودواء في ظل ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وبطش من عصابات الحوثي والمخلوع صالح، مشيراً أن جملة المساعدات التي قدمها المركز بلغت ما قيمته 700 مليون دولار..

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الإطاحة بعصابات الحوثي والمخلوع من أجل إعادة الاستقرار لليمن وقال “مالم يتم تغيير الوضع في اليمن ستظل الازمة الإنسانية قائمة”.

وأكد أن العطاء الشعبي لم يقتصر على المساعدات الرسمية، بل إن المبادرات الإنسانية، وحملات الإغاثة الشعبية التي يطلقها قادة هذه البلاد تعد داعماً قوياً للجهود الإغاثية والإنسانية الموجهة لإحداث التوازن في اليمن.

واستعرض الدكتور الربيعة البرامج المقدمة في اليمن، و بلغ عدد السلال المقدمة للمحافظات اليمنية أكثر من 4 مليون وأربعمائة ألف سلة غذائية منها 871.023 سلة في تعز .

بدوره أشاد الوزير بالحكومة اليمنية، ريئس اللجن العليا للإغاثة عبد الرقيب سيف فتح بالدعم المتواصل للمملكة حكومة وشعباً لليمن وأهله وخص بالثناء مركز الملك سلمان للإغاثة .

عبد الرقيب سيف فتح

وقال: إن توقيع المركز واليونسيف اليوم يأتي استكمالاً لـ(130) برنامجاً تنمويا يدعمه المركز في كافة جوانب الإغاثة والعملية التنموية لافتاَ أن اليونسيف طلبت توفير 67 مليون دولار لاحتواء مرض الكوليرا في اليمنوأضاف ” والأن مركز الملك سلمان وفر 75 مليون دولار للاستافدة من المبلغ في للعاج وعملية إصحاح البيئة “.

وأشار عبد الرقيب إلى ان مكرز الملك سلمان للإغاثة وفر مايقدر بـ(550) طناً من المواد الإغاثية للحكومة اليمنية، وذلك من خلال اللجنة العليا للإغاثة.

في غضون ذلك واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي الذي يموله ويتابعه في عدة محافظات يمنية، حيث جرى توزيع 19,316,000 لتر ماء من بداية المشروع, و625 خزان ماء سعة 1,000 لتر , و9,158 خزان سعة 20 لترًا في محافظات الجوف ولحج وعدن وسقطرى.

وجرى استهداف الساحل الغربي لوجود ما يقارب 5,000 أسرة نازحة من البريقة إلى مدينة المخا والقرى المحيطة, بتوزيع حوالي 30 خزان سعة 1,000 لتر بمعدل 500,000 لتر من الماء.

وأتى مشروع الإمداد المائي في وقت تعاني فيه عدد من المحافظات اليمنية من شحة مصادر المياه وصعوبة الوصول إليها ليمثل إغاثة إنسانية عاجلة أسهمت في تخفيف المعاناة وخاصة في تجمعات النزوح و يتم الآن الترتيب للتدخل في باقي المحافظات.

يذكر أن مشروع الإمداد المائي الذي يموله ويتابعه المركز يستهدف 15 محافظة يمنية يستفيد منه أكثر من مليوني شخص في المحافظات المستهدفة .