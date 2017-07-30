قوات الجيش المصري تحبط محاولة تهريب مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة

متابعات_فجر

أحبطت القوات المصرية عملية تهريب مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان اليوم، إن عناصر إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء، مشيرًا إلى أنه تم ضبط عربة نقل عثر بداخلها على عدد من المعدات والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والدوائر الإلكترونية، إضافة إلى أجهزة ومعدات اتصال.

وأكد البيان مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها لإحكام السيطرة الأمنية على الطرق والمعابر للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية.

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