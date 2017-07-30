قطارات سار تسجل ارتفاع ملحوظ في معدلات نقل المعادن

متابعات _فجر

سجلت قطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) للمعادن،ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نقل الفوسفات والبوكسايت بنسبة بلغت 27 % في النصف الأول من العام الجاري 2017م، مقارنة بكميات النقل للمدة نفسها من العام الماضي.

ومن جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لـ(سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، أن قطارات المعادن نقلت ما مجموعه 23,683,134 طن، من الفوسفات والبوكسايت والكبريت المصهور وحمض الفوسفوريك التجاري خلال الفترة من (مايو 2011م حتى يونيو 2017م).

وأكد أن شركة (سار) ، نجحت في رفع طاقتها التشغيلية لخط التعدين ما مكنها – بعد توفيق الله – من تحقيق الطاقة الاستيعابية الإضافية التي تلبي احتياج شريكها الاستراتيجي شركة (معادن)، مضيفاً : “قطارات (سار) للمعادن حققت إرتفاعاً ملحوظاً في معدلات نقل الفوسفات والبوكسايت بنسبة بلغت 27 % ، في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بكميات النقل للمدة نفسها من العام الماضي 2016م”.

وقال أن قطارات المعادن نقلت 4,06 مليون طن في النصف الأول لعام 2017م ، مقارنةً بـ 3,21 مليون طن للمدة نفسها من عام 2016 م، منوهاً بما حققه قطاع التشغيل في الشركة من نمو كبير في كميات النقل لمعادن الفوسفات والبوكسايت خلال هذا العام .

وأوضح المالك، أن شركة (سار) بعد نجاحها وبوقت قياسي بربط مدينة “وعد الشمال” في شمال المملكة بشبكة الخطوط الحديدية بدأت في مايو الماضي بنقل مادة الكبريت المصهور من (واسط) بالمنطقة الشرقية إلى مدينة وعد الشمال في شمال المملكة ، والبدء كذلك بنقل حمض الفوسفوريك التجاري من مدينة وعد الشمال إلى معامل التكرير في رأس الخير على الخليج العربي في يونيو الماضي، وتستهدف “سار” رفع معدلات النقل من والى مدينة “وعد الشمال” بما يلبي ويتماشى مع متطلبات شريكها الاستراتيجي شركة “معادن.

الجدير بالذكر أن عربات (سار) الخاصة بنقل الكبريت المصهور، مجهزة بأحدث أنظمة السلامة والتي تشمل أنظمة العزل الحراري وصمامات أمان مانعة للاحتراق أثناء عملية النقل، بالإضافة إلى أنظمة تسخين في كل عربة .