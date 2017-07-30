جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الدفعة الثانية للطلاب المرشحين للقبول

فجر – واس:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم, نتائج ترشيح الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، حيث قامت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بإرسال رسائل نصية عبر الجوال للطلبة المرشحين، وطالبت كل مرشح بسرعة الدخول على موقع الجامعة الالكتروني (www.nbu.edu.sa ) وتأكيد قبوله في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء القادم, وذلك باستخدام رقم السجل المدني، وكلمة المرور المرسلة .

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فراس بن محمد المدني, بأن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب عن المقعد وعدم رغبته في القبول وسيذهب إلى من يليه في النسبة الموزونة .

وأشار إلى أن ترقية الرغبة إلى رغبة ذات أولوية لن تكون إلا لمن أكد قبوله مع طلب ترقية، مبيناً بأن الدفعة الأخيرة ستعلنها الجامعة خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله.