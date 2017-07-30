الخدمة المدنية تلتقي نظيرتها الأردنية لتفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التفاهم الموقعة بينهما

فجر – واس:

يرأس وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان ال صنعاء، اليوم الأحد الوفد السعودي المكون من مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الخدمة المدنية راشد بن عبدالله الراشد ، ووكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب المكلف محمد بن عثمان أبوحيمد ، اجتماع تفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التفاهم الموقعة بين وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ونظيرتها بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويستمر على مدار يومين بالعاصمة الأردنية عمان.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاُ من رغبة وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، في توثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون بينهما، ودعماً للتطوير الإداري في مجالات الخدمة المدنية للوصول الى خدمة مدنية متميزة، وتقديراً منهما للفوائد الجمة العائدة عن تعزيز التعاون فيما بينهما.

يذكر أن اتفاقية التفاهم تتكون من سبع مواد تهدف في مضمونها إلى الارتقاء بواقع الخدمة المدنية والأداء الحكومي في البلدين الشقيقين، وتحقيق أعلى درجات التميز في الأداء، عبر التعاون المشترك فيما بينهما في المجالات ذات الاختصاص والاهتمام المشترك.