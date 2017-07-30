نائب القوات البحرية الملكية السعودية يعزي أسرة الشهيد “حمد الغانم”

فجر – واس:

قدم نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن إبراهيم بن ناصر المغلوث , واجب العزاء إلى أسرة شهيد الواجب حمد بن خالد بن حمد الغانم ,الذي استشهد دفاعاً عن وطنه على الحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنزل والد الشهيد خالد بن حمد الغانم في الرياض يرافقه مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات البحرية العميد البحري عبدالعزيز بن حمدان التوم, والمقدم زياد بن سعيد الخليفة والنقيب سعود طايل السهلي من خلية الشهداء والمصابين للقوات المشتركة .سائلا االله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته.