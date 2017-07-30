الإطاحة بوافد آسيوي وشخص آخر بحوزتهما “كيابل نحاسية” بسكاكا

فجر -واس:

أعلنت شرطة منطقة الجوف، اليوم الأحد، القبض على وافد آسيوي برفقته شخص آخر بحوزتهما كيابل نحاسية وقصاصات كيابل في مدينة سكاكا.

وقال متحدث شرطة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، في بيانٍ صحفي: ‘‘إنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس السبت، وأثناء عمل دوريات الأمن بمدينة سكاكا تم الاشتباه بمركبة يقودها وافد آسيوي بالعقد الثاني من العمر ويرافقه آخر”.

وأضاف “النومس”: أنه بتفتيش المركبة عثر على كيابل نحاسية وقصاصات كيابل، مشيراً إلى أنة تمت إحالتهما لمركز الشرطة المختص وإشعار النيابة العامة.