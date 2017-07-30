هيئة السياحة تعلن بدء استقبال مشاركة المصورين في مسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي

متابعات _فجر

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, عن بدء استقبال مشاركة المصورين في النسخة السادسة من مسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي، حتى تاريخ 28 /10 /2017م, وذلك عبر موقع ألوان السعودية الإلكتروني : www.colors.sa , الذي يمكن الراغبين من الاطلاع على شروط المسابقة والمشاركة في هذه المسابقة.

وتشتمل المسابقة على أربع مسابقات، هي مسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي التي تضم محاور: التراث الحضاري، السعودية اليوم، السعودية من السماء، الطبيعة، إلى جانب مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية، ومسابقة ألوان السعودية للهواتف الذكية ، ومسابقة خاصة بتصويت الجمهور, ويبلغ اجمالي جوائز المسابقة نحو 740 ألف ريال.

وتشهد مسابقات هذا العام تطورات عدة، منها رفع قيمة الجوائز، ورفع مستوى المنافسة ليكون عدد الفائزين بكل محور ثلاثة فائزين فقط، إلى جانب إضافة مسابقة خاصة بتصويت الجمهور، وهي مسابقة مخصصة للمصورين السعوديين للمشاركة بصورهم عن السياحة السعودية، بشكل تفاعلي أمام الجمهور ليتم اختيار أجمل الصور التي تعكس المقومات السياحية للمملكة العربية السعودية، حيث سيتاح للجمهور من جميع أنحاء العالم التصويت لأفضل ثلاث صور للسياحة السعودية لمدة ثلاثة أسابيع في شهر نوفمبر 2017 م، كما تشمل المحاور الجديدة التي تمت اضافتها في مسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي، محور السعودية من السماء ، حيث سيضم هذا المحور الصور الملتقطة للسعودية من الجو بمختلف الوسائل سواء أكانت بالطائرة، أومن أماكن مرتفعة جداً، أو بالطيران الشراعي.

وتأتي التطورات التي شهدتها المسابقة هذا العام في إطار النجاح الكبير الذي حققته خلال الأعوام الخمس الماضية، كما يأتي انطلاقا من اهتمام الهيئة ورعايتها ‏للمسابقة، بهدف تطوير السياحة الوطنية والتعريف بمقوماتها السياحية بما ينعكس في النهاية على تنمية قطاع السياحي وتعزيز صناعتها في المملكة، إلى جانب تشجيع المصورين المحترفين والهواة على المنافسة في إبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية وتراث وآثار وبيئة طبيعية متنوعة وتقدم حضاري.

يذكر أن ملتقى ألوان السعودية هو أول وأكبر ملتقى وطني يعنى بالتصوير وتوظيفه في خدمة الوطن، للتعريف بمقوماته التراثية، والثقافية، والطبيعية، والحضارية، والسياحية، وتعزيز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه، وتعريف المقيم على ارض المملكة بالسياحة المحلية، وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة وإبراز التنوع المميز فيها.