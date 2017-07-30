الصحة تطلق حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية للراغبين في الحج

متابعات_فجر

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة بعنوان “لا حج بلا تطعيم” تهدف إلى رفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج بين الحجاج وبالتالي التقليل من احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها.

وقد إنطلقت حملة التطعيم في جميع مناطق ومحافظات المملكة يوم الأحد 29 شوال 1438هـ و تهدف إلى توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية ولقاح الحمى الشوكية للراغبين في أداء فريضة الحج بالإضافة للعاملين على خدمة الحجيج من مختلف القطاعات و سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة بإعتبارهما مناطق حج.

وتستمر حملة التطعيم حتى نهاية شهر ذي القعدة ، وتستهدف جميع حجاج الداخل بمختلف فئاتهم العمرية اذا لم يوجد هناك مانع طبي للتطعيم ، وللحصول على الحماية القصوى من هذه اللقاحات فيجب أن تؤخذ قبل بداية الحج بإسبوعين على الأقل و يلزم اخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية سنوياً بينما لقاح الحمى الشوكية المدمج فيلزم أخذه مرة كل خمس سنوات.

و تشكل الأمراض ذات البعد الوبائي مثل الانفلونزا والحمى الشوكية خطراً على الصحة العامة في التجمعات البشرية مثل الحج ، وتعطي اللقاحات مناعة كافية باْذن الله لمنع حدوث هذه الامراض و تقليل المضاعفات الناجمة عنها.

وتنسق وزارة الصحة مع وزارة الحج لربط إصدار تصاريح الحج بالحصول على هذه اللقاحات في الوقت المحدد ،كذلك تم توزيع كميات كافية من اللقاحات على المستشفيات و المراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة لتمكين الراغبين في الحج من الحصول عليها بيسر و سهولة.