إحباط محاولة تهريب 472 كيلو حشيش و855 قرص أمفيتامين في منطقتي جازان ونجران

متابعات-فجر

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان،نجران من احباط عدة محاولات لتهريب (٤٧٢.٥٥) اربعمائة وأثنان وسبعون كيلوجرام و خمسة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر، و( ٨٥٥)ثمانمائة وخمسة وخمسون قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي(جازان ،نجران ) بعد توفيق الله خلال الفترة من ٢١ /١٠/ ١٤٣٨هـ وحتى ٦ /١١/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة ، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب الموادالمخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة مماتطلب التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد (١٠)عشرةأشخاص من الجنسية الأثيوبية و (١٩) تسعة عشر شخصاً يمنيي الجنسيةو (١) شخص سعودي الجنسية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٤٧٢.٥٥) أربعمائة وإثنان وسبعون كيلوجرام و خمسة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر،

و( ٨٥٥)ثمانمائة وخمسة وخمسون قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)

و في حينه تمت المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءها بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه .