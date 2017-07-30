إعصار “نيسات” يتسبب في فيضانات ويصيب العشرات في تايوان

متابعات_فجر

أصيب ما لا يقل عن 81 شخصا , إضافة إلى اجلاء أكثر من 12700 مدني في تايوان بسبب إعصار “نيسات” الذي ضرب تايوان يوم أمس .

وأوضح مركز عمليات الطوارئ المركزي التايواني أن اعصار “نيسات” غادر تايوان في وقت متأخر من يوم السبت ووصل إلى مقاطعة فوجيان ، جنوبي شرق الصين، في وقت مبكر من اليوم .

وشوهدت أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية، مما أدى إلى حدوث انهيارات طينية وأرضية في الجبال وانقطاع الكهرباء عن 494 ألف أسرة, فيما أعلنت شركتا السكك الحديدية الرئيسيتان في تايوان أن الخدمات ستعود إلى طبيعتها في وقت متأخر من اليوم .

من ناحية أخرى أهاب مكتب الطقس المركزي التايواني بالسكان أن يظلوا في حالة تأهب تحسبا للأمطار الغزيرة التي قد يجلبها إعصار “هايتانج” الذي بدأ ينشط ويكتسب قوة ويقع على بعد حوالي 240 كيلومترا جنوب غربي أقصى جنوب تايوان, ويتحرك بسرعة 28 كيلومترا في الساعة.

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