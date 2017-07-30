متابعات – فجر :

إذا كنتم تعانون من انتفاخات العين بعد الاستيقاظ من النوم، فإليكم الأسباب المسؤولة عن هذه المشكلة كي تتعلموا كيفية تحاشيها.أولاً، من أبرز أسباب انتفاخ العينين بعد النوم هي الحساسية، فالتفاعلات التي تحدث في جسمكم بسببها على بعض الأطعمة أو الأدوية أو حساسية الهواء والغبار، تسبب انتفاخ العينين مع ظهور لون أحمر على الجفون العلوية والسفلية. ثانياً، يُعدّ تغيّر الهرمونات أيضاً من أسباب انتفاخ العينين بعد النوم، خاصة أثناء مرحلة الدورة الشهرية عند المرأة أو بعد انتهائها. من ناحية أخرى يمكننا أن نشير الى أن الحمل أحد أسباب انتفاخ العينين، فعندما تعاني المرأة الحامل من احتجاز السوائل في الأنسجة الموجودة تحت الجلد، يؤدي ذلك إلى حدوث تورّم في منطقة الجفون. ثالثاً، إذا كنتم تعانون من الكآبة والتأثيرات النفسية السلبية وبكيتم قبل النوم، عليكم أن تعلموا بأن البكاء من الأسباب الأولية لتضخم الجفون والعينين. فالملح الموجود في الدموع يقود الى احتجاز السوائل في الأنسجة تحت الجلد في منطقة ما حول العينين أثناء النوم، مما يجعلها متورمة. رابعاً، التهابات العين تؤدّي إلى تورمها عند الاستيقاظ من النوم، وفي بعض الأحيان لا تظهر أعراض الإلتهابات إلا بعد يوم من الإصابة بها. لذلك يستيقظ الكثير من الناس مع تورّم ظاهر ومفاجئ في منطقة الجفون. خامساً، إن كنتم تعانون من كثيرة السهر وقلّة ساعات النوم، ستجدون أن تورّماً سيظهر في منطقة العين عند الاستيقاظ من النوم، فعدّلوا في ساعات راحتكم.