رسمياً.. “WhatsApp” تضيف ميزة تثبيت المحادثات لجميع مستخدمي التطبيق

متابعات – فجر :

أضافت شركة تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري رسمياً ميزة “تثبيت المحادثات” في “واتساب” لجميع مستخدمي تطبيق التراسل، وأصبحت متوفرة عبر الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد أو آيفون.وتفيد هذه الميزة الجديدة الأشخاص الذين يكون لديهم العديد من المحادثات، حيث يعانون في البحث عن المحادثات المهمة في كل مرة.وفيما يلي طريقة الاستخدام في آيفون وأندرويد: يمكن للمستخدم تثبيت المحادثات، عبر الضغط المتواصل على المحادثة ليظهر في الأعلى زر على شكل دبوس، ويجب الضغط عليه من أجل تثبيت المحادثة في الأعلى.ويمكن للمستخدم تكرار هذه العملية مع جميع المحادثات التي يريد تثبيتها في الأعلى عبر إعادة نفس الخطوة، ولا يمكن أن يزيد عدد المحادثات المثبتة عن 3 كحد أقصى.أما في آيفون، فيمكن لمستخدم التطبيق تثبيت المحادثة من خلال سحب الإصبع من اليسار إلى اليمين على المحادثة المطلوبة ثم الضغط على الخيار Pin من أجل تثبيت المحادثة، وكما هو الحال في أندرويد، يمكن لمستخدمي واتساب على آيفون تثبيت 3 محادثات فقط كحد أقصى.