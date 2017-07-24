باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي

متابعات – فجر :

حقق باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على موناكو بهدفين مقابل واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب طنجة، ليبدأ نادي العاصمة الفرنسية مسيرته على أفضل شكل، ويحسّن من الصورة التي أنهى بها منافسات الموسم الماضي.وتقدم موناكو في الشوط الأول عن طريق الظهير الفرنسي جبريل سيدبي في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة طولية لينفرد بالحارس ويسددها ساقطة لتمر من فوق الحارس وتسكن الشباك، ليفاجئ حامل اللقب بهدف على عكس سير المباراة.وتغيرت الأوضاع في الشوط الثاني بشكل كبير، بعدما قدّم البرازيلي ألفيش لقطة رائعة، محرزاً هدف التعادل بتسديدة مبهرة، نفّذ بها ضربة حرة مباشرة، انتهت في شباك حارس موناكو، الذي اكتفى بمشاهدتها تدخل مرماه (الدقيقة 51).وانتظر سان جيرمان 12 دقيقة فقط ليحرز هدف الفوز عن طريق لاعب وسطه الفرنسي أدريان رابيو، بعدما حول عرضية متقنة إلى الشباك برأسية قوية، ليشاهدها الحارس دانييل سوباشيتش مجدداً تدخل مرماه دون حراك (الدقيقة 63).وبذلك ينتقم الفريق الباريسي من موناكو، الذي خطف منه لقب الدوري الموسم الماضي، ليكون التنافس على أشده الموسم المقبل على الصعيدين المحلي والقاري، بعد تأهلهما إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.