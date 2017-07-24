سقوط مقاتلة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي جنوب مدينة درنة

متابعات – فجر :

سقطت مقاتلة حربية “ميغ 23” تابعة لسلاح الجو الليبي، أمس السبت، بمنطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة (شرق البلاد). وقال مصدر من قاعدة طبرق العسكرية الجوية، إن الطائرة الحربية كانت في مهمة قتالية بالقرب من مدينة درنة وسقطت لأسباب غير معروفة حتى الآن، مرجحاً أن يكون سقوطها ناتج عن “خلل فني”، بحسب موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي.وأشار المصدر إلى أن قائد المقاتلة قفز بالمظلة في منطقة مجلس شورى مجاهدي درنة، وأن هناك طائرات مروحية عمودية خرجت من قاعدة طبرق ومرتوبة والأبرق للبحث عن الطيار المفقود.