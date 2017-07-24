النيابة العامة : السجن والغرامة لمروجي الأفكار الإرهابية عبر مواقع الإنترنت

متابعات – فجر :

حذرت النيابة العامة من نشر المواقع التابعة للمنظمات الإرهابية أو الترويج لأفكارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت النيابة العامة، أمس السبت، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ إن إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية جريمة معلوماتية”.وأعلنت النيابة العامة أن عقوبة الأفعال السابقة تصل إلى السجن حتى عشر سنوات والغرامة إلى خمسة ملايين ريال وفقًا للمادة 7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.