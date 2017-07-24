مقتل وإصابة عشرات المدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

متابعات – فجر :

أعلن مصدر أمني في نينوى العراقية، أمس السبت، بأن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 7 آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي المحافظة. وقال المصدر في حديث لقناة “السومرية نيوز” الإخبارية، إن “3 مدنيين قتلوا وأصيب 7 آخرون بينهم 3 نساء من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة مساء اليوم، قرب منزلهم في حاوي قرية الكصر في ناحية النمرود (35 كيلومتراً جنوب شرقي الموصل)”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار يحمل بصمات تنظيم داعش، مبيناً أن “قوة أمنية سارعت لموقع الحادث ونقلت الجثث للطب العدلي والمصابين إلى مستشفيات قريبة”.يذكر أن القوات الأمنية طردت داعش من معظم مناطق نينوى، ويحاول التنظيم الإرهابي زعزعة الأمن فيها عبر خلايا نائمة.