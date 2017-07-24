العالمي يودع البطولة العربية بخسارة ثانية

فيصل الخليل – الرياض – فجر:

ودع نادي النصر البطولة العربية بخسارة ثانية وكانت هذه المره من الزمالك المصري بهدفين لهدف.

الزمالك تقدّم بعد 52 ثانية فقط عن طريق قائده حازم إمام بتسديدة مقوّسة غالطت الحارس متعب شراحيلي ومرّت لداخل شباكه مُعلنةً تقدّم مدرسة الفن والهندسة، بالدقيقة 3 كاد متعب شراحيلي أن يُكلّف العالمي هدفًا ثانيًا بعدما تباطىء في إبعاد الكرة رغم وجود الضغط من باسم مرسي، لكنه في الأخير تفوّق على المهاجم المصري الدولي السابق وأخرج الكرة من مناطق الخطر.

بالدقيقة 7 أهدر أحمد الفريدي فرصة سانحة للعالمي لإدراك التعادل وفشل في استثمار ركنية يحيى الشهري، بعدها بدقيقة واحدة غالطت عرضية حازم إمام متعب شراحيلي ومرّت من بين أقدامه، لكن الحارس النصراوي نجح في العودة سريعًا والتقاط الكرة.

بالدقيقة 10 كاد خالد الغامدي أن يُسجّل هدفًا ثانيًا في مرمى النصر بعدما غالطته عرضية حازم إمام، لكن القائم الأيسر لمرمى النصر كان بطل المشهد وتصدى لكرة ظهير النصر، بالدقيقة 12 نجح ليوناردو بيريرا في إدراك التعادل للنصر بتسديدة يسارية من على حافة مناطق الزمالك، مُستغلًا مجهود وتهيئة ممتازة من الفريدي.

بالدقيقة 17 كادت تمريرة خاطئة من الحارس أحمد الشنّاوي أن تُكلّف الزمالك كثيرًا لولا رعونة البرازيلي ليوناردو في التعامل مع الكرة، بعدها بخمس دقائق أنقذ الشنّاوي ومعه ابراهيم عبدالخالق فرصة مزدوجة للنصر كانتا لسامي النجعي ومن بعده يحيى الشهري.

بالدقيقة 29 احتسب الحكم السوداني محمود اسماعيل ركلة جزاء للنصر انبرى لها البرازيلي ليوناردو لكنه فشل في تحويلها لهدف، بالدقيقة 37 نجح المدافع المصري محمود حمدي “الونش” في إعادة الزمالك للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 37 بضربة رأس بعدما ارتقى ركلة أسامة ابراهيم الحُرّة ووضعها برأسه قوية في مرمى متعب شراحيلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف.

بالدقيقة 54 أهدر محمد السهلاوي فرصة مهمة لتعديل النتيجة وفشل في استغلال بينية يحيى الشهري وسط تألق كبير من الحارس الدولي المصري أحمد الشنّاوي، بالدقيقة 62 تصدى القائم الأيسر للزمالك لتسديدة ليوناردو بيريرا وفرصة نصراوية خطيرة صنعها الفريدي بتمريراته الفنية رفيعة المستوى.

ريكاردو جوميز حاول تعديل مُجريات النتيجة ودفع بالثنائي ويليام جيبور وحسن الراهب بآخر ربع ساعة، لكن شيئًا لم يتغيّر للأخير، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف واحتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما اكتفى النصر باحتلاله المركز الرابع بنقطة وحيدة.