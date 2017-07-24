رئيس نادي برشلونة يرد على شائعات رحيل “نيمار”

متابعات-فجر:

خلال مقابلة لرئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو مع قناة “إسبن” الرياضية، تحدث فيها عن الكلاسيكو المرتقب على الأراضي الأمريكية، بالإضافة لشائعات رحيل نيمار عن النادي.

بارتوميو أجاب عن الشائعات التي تتحدث عن اتفاق تم بين نيمار و نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حول إمكانية الانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات.

حيث قال:”نريد أن يبقى نيمار، ولكن هناك شروط جزائية، إذا أراد أن يرحل، فليدفع”.

ليتابع قائلا، بأن أمور الانتقال أو التمديد سيتم الحديث بها في برشلونة، وفي حال أراد الذهاب سنقوم بإنتدابات كبيرة بالاستفادة من قيمة الصفقة.

وحول ما إذا كان باريس سان جيرمان يستطيع دفع الشرط الجزائي، قال بارتوميو، إذا رغبوا في شراء نيمار عليهم أن يدفعوا حتى آخر سنت، وفي حال تخطي باريس سان جيرمان لوائح اللعب النظيف سيعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي.