الأمير سلطان بن سلمان يوافق على الترخيص لمتحفين بالمجاردة وبلقرن

متابعات_فجر

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الترخيص لمتحفين خاصين لمدة ٣ سنوات في كل من مركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة (متحف ثربان التراثي لصاحبه محمد بن دحمان آل حسن الشهري) ومركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن (متحف باشوت التراثي لصاحبه سعد جابر العلياني)، وذلك بعد استيفائهما لجميع الاشتراطات اللازمة بإشراف مكتب الهيئة بالنماص.

وقد رشح المتحفان للمشاركة مع المتاحف الخاصة في اللقاء الرابع الذي أقيم بمنطقة القصيم، كذلك إشراكهما في ورش العمل واللقاءات الدورية التي يقيمها وينسق لها مكتب النماص للارتقاء بأداء المتاحف الخاصة ضمن جهود الهيئة في إشرافها على المتاحف الخاصة.

من جهته أوضح مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة النماص ظافر بن حسن العمري أن المكتب يشرف على ٢١ متحفا خاصا مرخصا من قبل الهيئة تتوزع بين محافظات النماص وتنومه والمجاردة وبلقرن، التي تستقبل إعداد كبيرة من السياح خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أنه سيتم إدراجها ضمن فعاليات ومناشط مكتب لجنة التنمية السياحية .