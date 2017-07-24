رئيس الوزراء الفلسطيني: الشعب الفلسطيني بصموده أكد أن القدس ستبقى عنوان الهوية الفلسطينية

متابعات_فجر

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن الشعب الفلسطيني أثبت بصموده وبوحدته الشعبية ومقاومته السلمية، أن القدس، ستبقى عاصمتنا الأبدية وعنوان هويتنا الجامعة.

وقال الحمد الله في كلمة له اليوم “أننا لن نسمح بأي تغيير في القدس، ولن نقبل بأي إجراء ينتقص أو يغير سيادتنا على المسجد الأقصى المبارك وستواصل القيادة، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، اتصالاتها الدبلوماسية مع دول العالم لوضعها عند مسؤولياتها في منع أي محاولات لتغيير الوضع القائم في القدس، وإلزام إسرائيل بالتوقف عن الاعتداء على المصلين واستفزاز مشاعر المسلمين وتصوير الصراع على أنه نزاع ديني”.