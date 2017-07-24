الإمارات ترحب بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتؤكد استعدادها للتعاون معه

متابعات _فجر

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدةً استعدادها للتعاون معه .

وجددت في بيان أدلى به القائم بأعمال بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أحمد المحمود أمس في الجمعية العامة تحت البند المتصل بـ “التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي” دعمها للتدابير الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والتطرف، والتزامها بمواصلة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعنية مع الدول وتقديم المساعدة لها لبناء القدرات على مكافحة التطرف واجتثاث الإرهاب من جذوره .

وأكد أهمية تطوير المجتمع الدولي لأساليبه لمكافحة الطرق الجديدة التي يستخدمها المتطرفون للتجنيد وأهمية توفير الفرص للشباب ومشاركتهم في بناء المجتمعات كي لا يكونوا عرضةً للجماعات المتطرفة.

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