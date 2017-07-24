“السعودية للكهرباء” تُشغّل محطة تحويل “أبو عجرم” لتعزيز الخدمة الكهربائية بالجوف

متابعات_فجر

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء في إطار جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية بالمناطق الشمالية بالمملكة، بدء تشغيل وربط محطة تحويل أبو عجرم (132 ك.ف) في منطقة الجوف، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 178 مليون ريال، الذي سيسهم في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية للمشتركين في مُدن وقرى المنطقة، وربط محافظة أبو عجرم بشبكة النقل الكهربائية الرئيسة في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس ليث البسام، أن تشغيل محطة أبو عجرم سيُؤدي إلى الانتهاء من أي مشاكل محتملة أو طارئة في انخفاض الجهد الكهربائي بشبكة التوزيع، بالإضافة إلى أن المحطة التي تصل سعتها إلى (MVA 250)، حيث ستعمل على خفض استهلاك الديزل بعد إلغاء أية عمليات توليد مستأجر يتم الاستعانة بها في قرية أم نخيلة.

وأفاد البسام أنه جرى تنفيذ مشروع المحطة وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهود “السعودية للكهرباء” لتقليل الاعتماد على وقود الديزل وفقاً لتوجه الشركة ورؤية المملكة 2030، فيما وصلت أطوال

الشبكة التي تم تنفيذها بالمشروع إلى (78.2) كيلو متر، بينما تتكون المحطة نفسها من 4 محولات ذات قدرات وتقنيات متقدمة، مشيرا إلى أن “المشروع يأتي ضمن مشاريع النقل والربط الكهربائي الاستراتيجية التي تنفذ في مناطق شمال المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت (5.5) مليار ريال، التي شملت إنشاء ستة محطات نقل، وخمسة خطوط هوائية للربط الكهربائي بين عدد من المدن والمناطق الشمالية، كجزء من مشاريع كهربائية أخرى في مناطق مختلفة لربطها بالشبكة الرئيسة للمملكة”.

يُذكر أن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء نفذت وشغلت مؤخراً أطول خط هوائي داخل المملكة ضمن مشاريع النقل والربط الكهربائي في المناطق الشمالية، الذي امتد لمسافة (790) كم

دائري، وهي مسافة تمتد عبر تضاريس وعرة ومواقع بعيدة عن المناطق العمرانية والسكنية، وهو ما تطلب جهوداً وأعمالاً إنشائية كبيرة نفذها كوادر فنية متخصصة .