وزراء خارجية المملكة والبحرين والإمارات ومصر يعقدون غداً اجتماعًا مشتركًا في المنامة

واس-فجر:

يعقد في العاصمة البحرينية المنامة غدا، الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا الاجتماع، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في مدينة القاهرة يوم الخامس من شهر يوليو الجاري، ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين.