مركز أسرى فلسطين : أكثر من 400 حالة اعتقال خلال اسبوعين

متابعات-فجر:

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال صعدت من عمليات الاعتقال العشوائية بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ عملية القدس، التي قتل فيها شرطيان للاحتلال قبل أسبوعين، حيث رصد ما يزيد عن 400 حالة اعتقال طالت النساء والأطفال وقيادات سياسية، ونواب وكبار السن والعلماء.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر ، أن الاحتلال صعد بشكل كبير من تنفيذ حملات اعتقال جماعية بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس، منذ أن نفذ ثلاثة شبان من أم الفحم عملية إطلاق نار على أبواب المسجد الأقصى وقتل فيها شرطيان للاحتلال في الرابع عشر من الشهر الجاري، وكان الجزء الأكبر من الاعتقالات في مدينة القدس، حيث بلغت حوالي 300 حالة.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اعتقل الخميس فقط، 120 شاباً من ساحات المسجد الأقصى، بعد أن استطاع المقدسيون دخول الأقصى بعد إزالة البوابات الإلكترونية وفتح باب حطة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح وأصيب بعضهم بجروح ورضوض مختلفة، ونقل عدد منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقلتهم إلى معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة، بينما أطلقت سراح معظمهم بشرط الإبعاد على الأقصى لأسبوعين، وحولت 21 منهم إلى المحاكم.

وبين أن من المعتقلين 13 سيدة بينهم طفلتين، بينما اعتقل الاحتلال والدة الأسير عمر العبد من بلدة كوبر شمال رام الله منفذ عملية مستوطنة “حلميش”، وأطلقت سراحها بعد 3 أيام بكفالة مالية كبيرة.

وأشار الأشقر إلى أن الاعتقالات خلال الأسبوعين الماضيين طالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت عمر محمود عبد الرازق (53 عاماً)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وقلب محتوياته وتحطيم العديد منها، ما رفع عدد النواب المعتقلين إلى 12 نائباً، كذلك طالت عدداً من القيادات المقدسية بينهم رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين الناشط أمجد أبوعصب، وكذلك مسؤول ملف القدس بحركة فتح حاتم عبد القادر وأمين سر حركة فتح بالقدس عدنان غيث وغيرهم من الناشطين والقيادات المقدسية.

وأكد على أنه على الرغم من خطورة الاعتقالات وتأثيرها السلبي على المجتمع الفلسطيني إلا أنها لن تفلح في تحقيق أهداف الاحتلال في الحد من مقاومته بكل الوسائل والطرق، “وأنها لم تنل من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن تكسر إرادته، ولن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة والانتفاضة من أجل الحصول على حريته وتحرير أرضه والحفاظ على مقدساته من دنس الاحتلال، بل إن الاعتقالات تزيد الشبان صلابة وإصراراً على مواصلة الطريق”.